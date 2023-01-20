Джокович о конфликте с Eurosport: «Почему ATP или «Большой шлем» не объяснили ситуацию, хотя видели, что медиа меня распинают?»
Новак Джокович рассказал о конфликте с каналом Eurosport. Вчера он выразил недовольство их постом о перерыве в первом круге Australian Open – в инстаграме они написали, что он «ослушался» судью и ушел с корта без разрешения.
«Меня опять поставили в ситуацию, когда я вынужден реагировать публично. Проблемы с Eurosport у меня возникают второй раз за полгода. Они наняли новую лондонскую компанию, которая ведет их соцсети. Я и сам увидел, что там кто-то новый, а потом они подтвердили.
Не помню деталей того, что случилось полгода назад, но тогда я сказал, что больше не буду давать им интервью. Впоследствии они принесли извинения, и все было нормально. Но вот снова Eurosport пытается выставить сенсацией что-то вырванное из контекста.
После моей реакции они удалили пост – так же, как и предыдущий. Ладно, я дал интервью Барбаре Шетт, она принесла извинения. Борис Беккер тоже вышел на связь, Матс Виландер – они все работают на Eurosport. Против них я ничего не имею. Я люблю Eurosport, всю жизнь смотрю там лыжи. Но эти ситуации...
В наших организациях – ATP и WTA – должна быть система своевременной защиты игроков. Я легкая мишень, чтобы выставить злодеем. Меня так изображают, для меня это уже нормально. Но я не потерплю несправедливости.
Обычно я не реагирую, хотя у меня были тысячи причин. Но в этот раз они перешли все границы. И публичных извинений никто не принес. Принесут ли? Не думаю.
Оба раза они извинялись в частном порядке, но люди должны знать. Большинство тех, кто следит за теннисом, ничего и не узнают. Так и будут считать, что я ослушался судью, нарушил правила. Меня опять выставили человеком, которые делает все, что захочет. Но это неправда. Я объяснил, что на самом деле произошло.
И я снова задаю вопрос: почему ATP или «Большой шлем» не объяснили ситуацию, хотя видели, что медиа меня распинают? Это происходит постоянно, таких ситуаций было много – но ничего не меняется.
Если мы все – часть тура, то они должны нести какую-то ответственность перед игроками, как-то нас защищать. Но нет, они будто говорят: «Делайте все, что хотите, издевайтесь над ним в медиа, а мы помолчим».
Джокович пугает на Australian Open – говорит, что бедру нужна божья помощь. Все так серьезно?
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Если бы он ещё русские сми почитал, что тут иногда пишут, с какими ошибками, то вместо шлема ему пришлось бы сидеть и строчить жалобы. В ответе за все теннисное сообщество.
Как-то не о теннисе он думает во-время турнира.
Стефу было б что добавить про шумиху насчет туалетов.