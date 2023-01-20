Джокович о конфликте с Eurosport: «Почему ATP или «Большой шлем» не объяснили ситуацию, хотя видели, что медиа меня распинают?»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP WTA Матс Виландер Борис Беккер Евроспорт Теннис

Новак Джокович рассказал о конфликте с каналом Eurosport. Вчера он выразил недовольство их постом о перерыве в первом круге Australian Open – в инстаграме они написали, что он «ослушался» судью и ушел с корта без разрешения.

«Меня опять поставили в ситуацию, когда я вынужден реагировать публично. Проблемы с Eurosport у меня возникают второй раз за полгода. Они наняли новую лондонскую компанию, которая ведет их соцсети. Я и сам увидел, что там кто-то новый, а потом они подтвердили.

Не помню деталей того, что случилось полгода назад, но тогда я сказал, что больше не буду давать им интервью. Впоследствии они принесли извинения, и все было нормально. Но вот снова Eurosport пытается выставить сенсацией что-то вырванное из контекста.

После моей реакции они удалили пост – так же, как и предыдущий. Ладно, я дал интервью Барбаре Шетт, она принесла извинения. Борис Беккер тоже вышел на связь, Матс Виландер – они все работают на Eurosport. Против них я ничего не имею. Я люблю Eurosport, всю жизнь смотрю там лыжи. Но эти ситуации...

В наших организациях – ATP и WTA – должна быть система своевременной защиты игроков. Я легкая мишень, чтобы выставить злодеем. Меня так изображают, для меня это уже нормально. Но я не потерплю несправедливости.

Обычно я не реагирую, хотя у меня были тысячи причин. Но в этот раз они перешли все границы. И публичных извинений никто не принес. Принесут ли? Не думаю.

Оба раза они извинялись в частном порядке, но люди должны знать. Большинство тех, кто следит за теннисом, ничего и не узнают. Так и будут считать, что я ослушался судью, нарушил правила. Меня опять выставили человеком, которые делает все, что захочет. Но это неправда. Я объяснил, что на самом деле произошло.

И я снова задаю вопрос: почему ATP или «Большой шлем» не объяснили ситуацию, хотя видели, что медиа меня распинают? Это происходит постоянно, таких ситуаций было много – но ничего не меняется.

Если мы все – часть тура, то они должны нести какую-то ответственность перед игроками, как-то нас защищать. Но нет, они будто говорят: «Делайте все, что хотите, издевайтесь над ним в медиа, а мы помолчим».

Джокович пугает на Australian Open – говорит, что бедру нужна божья помощь. Все так серьезно?

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17 комментариев

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Stas Salesov
Ответ alex savca
Te kotorie minusuiut takie komenty tocino psihiciny boliny.
Хельга бы была идеальной домработницей для серба, вылижет ему каждую щелочку😏
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alex savca
Ответ Helga Kl
Новак прекрасно излагает мысли. Открыто и смело, то что считает нужным именно Он. Чётко, ёмко, по существу, не юлит и не мямлит. И не начинает каждую фразу с "ну я не знаю". Глазки не бегают, на стуле не ерзает, ладони открыты, смотрит на говорящего.
Te kotorie minusuiut takie komenty tocino psihiciny boliny.
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Istianoff
Император, после завершения карьеры на кого ты теннис оставишь? Кто же будет главным правдорубом тура??
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Helga Kl
Новак прекрасно излагает мысли. Открыто и смело, то что считает нужным именно Он. Чётко, ёмко, по существу, не юлит и не мямлит. И не начинает каждую фразу с "ну я не знаю". Глазки не бегают, на стуле не ерзает, ладони открыты, смотрит на говорящего.
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GuillermoCoria
Ответ Tarkovski
Про лыжи интересно - интересно за кого топит? За Клэбо?)
Скорее всего он о горных лыжах говорит, тк он сам профессионально ими занимался.
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Tarkovski
Про лыжи интересно - интересно за кого топит? За Клэбо?)
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cosset
с журналистами всегда всё ясно, а чего это Новак так удивляется с руководства АТП и АО? его история прошлогодняя ничему не научила что-ли...эта шайка-лейка еще похлеще будет)
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Helga Kl
Ответ SaltyRose
Новак - герой нашего времени, борец за справедливость в этом безумном циничном мире.
И просто очень любимый Человече)
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Genriwhite
Главное что? Правильно то что Новак смотрит лыжи.
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Stas Salesov
Вообще таборские по-всякому оскорбляют няшулю Шетт у себя.. и подставка под микрофон она, и просто д#янь, гадко это все
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YuChu
Он умудрился ещё и с Евроспорт поругаться. Всемирный заговор против Новака!
Если бы он ещё русские сми почитал, что тут иногда пишут, с какими ошибками, то вместо шлема ему пришлось бы сидеть и строчить жалобы. В ответе за все теннисное сообщество.
Как-то не о теннисе он думает во-время турнира.
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tanith
а что было полгода назад?
Стефу было б что добавить про шумиху насчет туалетов.
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Joe Rage
Впоследствии пишется слитно, ребята)
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фкт92
О, Новак лыжи смотрит))
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mamapapaya
Все что нужно знать о современной журналистике.
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dedpihto59
Главное здоровье, береги нервы Новак‼️
+12
-1
+11
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SaltyRose
Новак - герой нашего времени, борец за справедливость в этом безумном циничном мире.
+24
-6
+18
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