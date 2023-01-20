Джокович о конфликте с Eurosport: «Почему ATP или «Большой шлем» не объяснили ситуацию, хотя видели, что медиа меня распинают?»

рассказал о конфликте с каналом Eurosport. Вчера он выразил недовольство их постом о перерыве в первом круге Australian Open – в инстаграме они написали, что он «ослушался» судью и ушел с корта без разрешения.

«Меня опять поставили в ситуацию, когда я вынужден реагировать публично. Проблемы с Eurosport у меня возникают второй раз за полгода. Они наняли новую лондонскую компанию, которая ведет их соцсети. Я и сам увидел, что там кто-то новый, а потом они подтвердили.

Не помню деталей того, что случилось полгода назад, но тогда я сказал, что больше не буду давать им интервью. Впоследствии они принесли извинения, и все было нормально. Но вот снова Eurosport пытается выставить сенсацией что-то вырванное из контекста.

После моей реакции они удалили пост – так же, как и предыдущий. Ладно, я дал интервью Барбаре Шетт, она принесла извинения. тоже вышел на связь, – они все работают на Eurosport. Против них я ничего не имею. Я люблю Eurosport, всю жизнь смотрю там лыжи. Но эти ситуации...

В наших организациях – ATP и – должна быть система своевременной защиты игроков. Я легкая мишень, чтобы выставить злодеем. Меня так изображают, для меня это уже нормально. Но я не потерплю несправедливости.

Обычно я не реагирую, хотя у меня были тысячи причин. Но в этот раз они перешли все границы. И публичных извинений никто не принес. Принесут ли? Не думаю.

Оба раза они извинялись в частном порядке, но люди должны знать. Большинство тех, кто следит за теннисом, ничего и не узнают. Так и будут считать, что я ослушался судью, нарушил правила. Меня опять выставили человеком, которые делает все, что захочет. Но это неправда. Я объяснил, что на самом деле произошло.

И я снова задаю вопрос: почему или «Большой шлем» не объяснили ситуацию, хотя видели, что медиа меня распинают? Это происходит постоянно, таких ситуаций было много – но ничего не меняется.

Если мы все – часть тура, то они должны нести какую-то ответственность перед игроками, как-то нас защищать. Но нет, они будто говорят: «Делайте все, что хотите, издевайтесь над ним в медиа, а мы помолчим».

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