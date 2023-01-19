Джокович о том, что якобы ушел в туалет без разрешения судьи: «Проверяйте информацию»

прокомментировал публикацию Eurosport о том, что в первом круге он якобы ушел в туалет без разрешения судьи на вышке.

«Eurosport, пожалуйста, проверяйте информацию перед тем, как выкладывать что-то с осуждениями и ошибками», – написал Джокович.

В первом сете против серб ушел с корта после пятого гейма. Он сообщил об этом судье и успел вернуться до того, как закончилось время на смену сторон.

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» объяснил ситуацию:

«Судья на вышке разрешила мне уйти, но объяснила, что я не могу взять туалетный перерыв, только перерыв, чтобы переодеться. Поэтому она сказала (вы это не сняли), что мне нужно спешить.

Когда я почти ушел с корта, она меня позвала (я не услышал), чтобы сказать, что туалет с другой стороны корта. Но я нашел другой.

Я не «нарушил» ни ее указаний, ни правил. Она дала разрешение и сказала спешить.

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