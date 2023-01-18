Маррей — Коккинакис прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

Тот кто считает, что Энди Маррей удивил или преподнес сенсацию, выйдя во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, мало его знают. Теперь ему придется играть во втором раунде с хозяином корта Танаси Коккинакисом. Матч состоится 19 января на корте Margaret Court Arena, начало не ранее 12:15 по московскому времени.

Так вот Энди Маррей победил представителя первой десятки рейтинга итальянца Маттео Берреттини. Однако теннисный мир хорошо знает, что такое характер железного шотландца. Он давно не показывает высоких результатов, но мастерство по-прежнему при нем и горе тому теннисисту, кто посчитает матч с ним легкой прогулкой. Вот Маттео и поплатился. У него сразу все пошло не так, в первых двух сетах Маррей регулярно брал подачу соперника и вышел вперед. Итальянцу пришлось предпринимать титанические усилия, чтобы сравнять счет по сетам. В решающей партии состоялся супер тай-брейк. Вот тут и проявился характер шотландца, он вырвал победу и теперь сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом. Кто-то скажет, ну, если уж Берреттини победил, то тут и подавно. Как бы не так. Танаси будет готов к любому сюрпризу, а вот Энди лучше не почивать на лаврах, если он будет смотреть только на рейтинг австралийца. Нужно посмотреть и на счет его матча с другим итальянцем Фабио Фоньини. В двух сетах Коккинакис отдал сопернику только по одному гейму, и еще в одном два. Вот так два ведущих итальянских теннисиста расстались с турниром, практически его не начав.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Маррея — 66

победы/поражения Маррея в 2023 году — 3/1

победы/поражения Маррея на харде — 3/1

Рейтинг ATP Коккинакиса — 159

победы/поражения Коккинакиса в 2023 году — 5/2

победы/поражения Коккинакиса на харде — 5/2

Факты и статистика перед матчем Маррей — Коккинакис

В последние годы Маррею часто приходится начинать матчи в качестве аутсайдера, так вот в одиннадцати из 15 таких предыдущих встреча Энди выиграл как минимум один сет. Коккинакис же показал хорошую серию из четырех побед в пяти последних матчах.

Статистика личных встреч Маррей — Коккинакис

Играли соперники только один раз, причем было это на турнире Кубка Дэвиса в матче Великобритания – Австралия. Маррей ни оставил ни единого шанса сопернику, победив в трех сетах.

Прогноз на матч Маррей — Коккинакис

Оба теннисиста выбили в первом круге соперников значительно выше себя рейтингом. Вопрос стоит только в том, кто больше затратил физических сил. Букмекеры считают, что Маррей и считают фаворитом Коккинакиса. Winline предлагает на победу шотландца коэффициент 1,60, шансы Маррея оцениваются чуть ниже, коэффициент 2,35.

Наш прогноз: а мы на стороне Маррея. Не думается, что это была лишь вспышка. Но вот теперь ему главное не затягивать матч. В случае пятисетового поединка гансы Коккинакиса резко возрастут.

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