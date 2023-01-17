Руне о работе в межсезонье: «Много занимались выходами к сетке и так далее»

Хольгер Руне прокомментировал победу над Филипом Краиновичем в первом круге Australian Open (6:2, 6:3, 6:4). Это первая в карьере датчанина победа в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.

«Межсезонье было не очень длинным, потому что мы поздно заканчиваем. В целом я еще молод, поэтому очень важно продолжать развиваться в физическом плане. Мы над этим работали. Чувствую себя очень хорошо. Честно говоря, в плане физики не было никаких проблем. В таких матчах самое главное – это концентрация. Нужно удерживать внимание в течение очень долгого времени.

Как вы видели, я немного просел в начале третьего сета, но потом отыгрался. Думаю, я хорошо справился. Говоря о теннисе, я играл очень агрессивно. Над этим я работал вместе с командой. В межсезонье мы много занимались выходами к сетке и так далее. Думаю, это очень подходит моему теннису, и мне нравится так играть».

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