Матчи на Australian Open прервали из-за жары. Возобновят не раньше 9 утра по Москве

Теги Australian Open ATP WTA Теннис

На Australian Open большую часть матчей прервали из-за погоды. Индекс жары, учитывающий комбинацию температуры и влажности, достиг критического показателя, поэтому почти все игры остановлены.

Матчи продолжаются только на стадионах, оснащенных выдвижной крышей.

Предполагалось, что на остальных кортах они возобновятся не раньше 08:00 по московскому времени. Позже начало перенесли еще на час.

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8 комментариев

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Алексей Комиссаров
Уже можно предположить заголовки газет, где в жаре обвинят Россию и двух тиранов из восточной Европы
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HCBV
Сегодня из-за жары, завтра из-за дождя
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Potors
Ответ Ruslik39rus
Лето в Австралии начинается 1 декабря заканчивается 28 февраля, в июне в Австралии холоднее , чем в России. Так как у них в это время Зима.
О, я не знал что там как в России в плане числа начала сезона. В большинстве "западных" стран сезоны начинаются 21 декабря, марта, июня и 23 сентября
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Ruslik39rus
Ответ Ruslik39rus
Мы живём на разных полушариях. Когда у нас зима у них лето. На юге аргентины когда у нас лето всегда выпадает снег. Так как у них в это время зима.
Лето в Австралии начинается 1 декабря заканчивается 28 февраля, в июне в Австралии холоднее , чем в России. Так как у них в это время Зима.
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-1
-1
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Ruslik39rus
Ответ Ruslik39rus
У них сейчас Лето.
Мы живём на разных полушариях. Когда у нас зима у них лето. На юге аргентины когда у нас лето всегда выпадает снег. Так как у них в это время зима.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruslik39rus
Ответ Денис Привалов
+37. Неплохо для зимы
У них сейчас Лето.
+5
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+5
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Денис Привалов
+37. Неплохо для зимы
+1
-3
-2
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Printezis1990
Солнышко перестаралось )
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