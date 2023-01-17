Матчи на Australian Open прервали из-за жары. Возобновят не раньше 9 утра по Москве

На Australian Open большую часть матчей прервали из-за погоды. Индекс жары, учитывающий комбинацию температуры и влажности, достиг критического показателя, поэтому почти все игры остановлены.

Матчи продолжаются только на стадионах, оснащенных выдвижной крышей.

Предполагалось, что на остальных кортах они возобновятся не раньше 08:00 по московскому времени. Позже начало перенесли еще на час.

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