Тренер Медведева о том, почему иногда уходит из ложи: «Если я в ответ начну кричать и его затыкать, это только подольет масла в огонь»

Тренер Даниила Медведева объяснил, почему уходит из ложи, когда тот на него кричит. В прошлом году Жиль Сервара так сделал на турнире в Галле.

«Когда я ухожу, это значит, что сложилась ситуация, в которой я чувствую себя некомфортно. Я имею право так себя чувствовать и с ним не соглашаться. Я не хочу все это испытывать. Поэтому ухожу.

Тренер не может отвечать из ложи. Это очень сложно. И мы не можем прямо там сесть и все обсудить. Если я в ответ начну кричать и его затыкать, пару раз это сработает, но вообще только подольет масла в огонь.

В прошлом я так делал, и получалось успешно. Но в тот момент мы были на другом этапе нашего пути. Сейчас я уже понимаю, что это не возымеет желаемого эффекта. Поэтому мне остается только взять вещи и уйти.

Он спокойно это воспринимает, потому что понимает – что-то должно произойти. Иначе получается, что я принимаю неприемлемое. Это тоже нехорошо. К тому же потом мы все обсуждаем. Я выражаю свой гнев и недовольство, своей несогласие. Он извиняется. Мы разбираемся, как мы к этому пришли.

Конечно, его слова во время матчей меня задевают – хотя я и стараюсь отстраняться и не принимать близко к сердцу. Но не всегда получается».

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