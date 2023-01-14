Australian Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису 16.01.2023
Открытый чемпионат Австралии Australian Open 2023 начинается 16 января, и на кортах Мельбурн-парка будут сыграны первые поединки в одиночном женском и мужском разрядах. К первому турниру Большого шлема в году всегда огромное внимание. Его транслируют не только местные вещатели, но самые разные телевизионные каналы в обеих Америках, Европе и Азии. Традиционно матчи можно увидеть на канале Eurosport, но российские болельщики сейчас этой возможности лишены.
На помощь приходят другие многочисленные ресурсы. Помимо тематических телеграм-каналов, групп ВКонтакте многие вооружаются, устанавливая VPN и заходят на различные сайты, где можно смотреть трансляции. Да, схема предельно серая, но зато дает возможность следить за поединками любимых спортсменов. Один из таких ресурсов сайт http://sport28.net/, где есть раздел Теннис. Зайдя в него можно выбрать трансляцию любого поединка. Список этих матчей и время их начала мы предлагаем вашему вниманию. Предупреждаем, что время начала матчей ориентировочное, поединки стартуют не ранее указанного.
Список матчей первого дня Australian Open 2023 в мужской сетке турнира
- 03:00. Томас Мартин Этчеверри — Грегуар Баррере
- 03:00. Франсиско Серундоло — Гидо Пелья
- 03:00. Есуки Ватануки — Артур Риндеркнеш
- 03:00. Корентен Муте — Ибин У
- 03:00. Оскар Отте — Шан Цзюнчэн
- 03:00. Кайл Эдмунд — Янник Синнер
- 03:00. Илья Ивашко — Ботик ван де Зандшульп
- 04:15. Душан Лайович — Денис Шаповалов
- 04:15. Микаэль Имер — Йошихито Нишиока
- 04:15. Брэндон Накашима — Маккензи Макдональд
- 04:15. Даниэль Альтмайер — Фрэнсис Тиафу
- 04:15. Хуберт Хуркач — Педро Мартинес Портеро
- 04:15. Себастьян Корда — Кристиан Гарин
- 04:15. Тэллон Грикспор — Павел Котов
- 05:00. Карен Хачанов — Бернабе Сапата Мираллес
- 06:15. Федерико Кория — Мартон Фучович
- 06:15. Лоренцо Сонего — Нуну Боржес
- 06:15. Иржи Лехечка — Борна Чорич
- 06:15. Эрнесто Эскобедо — Таро Даниэль
- 06:15. Хауме Муньяр — Далибор Сврчина
- 06:30. Кэмерон Норри — Люка Ван Аш
- 06:30. Рафаэль Надаль — Джек Дрэйпер
- 07:30. Себастьян Баес — Джейсон Кублер
- 07:30. Алекс Молчан — Стэн Вавринка
- 07:30. Тьяго Семедо Монтейро — Констан Лестьенн
- 07:30. Янник Ганфманн — Ринки Хиджиката
- 08:00. Лоренцо Музетти — Ллойд Харрис
- 08:00. Кристофер Юбенкс — Квон Сон У
- 08:30. Джон Миллман — Марк-Андреа Хуслер
- 08:45. Вашек Поспишил — Феликс Оже-Альяссим
- 11:00. Стефанос Циципас — Кантен Алис
- 12:15. Маркос Гирон — Даниил Медведев
Список матчей первого дня Australian Open 2023 в женской сетке турнира
- 03:00. Джессика Пегула — Жаклин Адина Кристиан
- 03:00. Катерина Синякова — Кори Гауфф
- 03:00. Бьянка Андрееску — Мари Бузкова
- 03:00. Анна Калинская — Даниэль Коллинс
- 03:00. Полина Кудерметова — Оливия Гадеки
- 03:00. Марта Костюк — Аманда Анисимова
- 03:00. Эмма Радукану — Тамара Корпач
- 03:00. Кристина Букша — Ева Лис
- 03:00. Кристина Кучова — Диана Шнайдер
- 04:15. Талия Гибсон — Клара Бюрель
- 04:15. Юэ Юань — Мария Саккари
- 05:00. Бернарда Пера — Маюка Учиджима
- 05:00. Леся Цуренко — Каролина Мухова
- 05:00. Камилла Рахимова — Катерина Байндль
- 05:00. Бренда Фрухвиртова — Александра Саснович
- 05:00. Элисон ван Эйтванк — Петра Квитова
- 05:00. Коко Вандевей — Ангелина Калинина
- 06:15. София Кенин — Виктория Азаренко
- 06:15. Чжу Линь — Ребекка Марино
- 06:15. Барбора Крейчикова — Сара Бейлек
- 06:15. Анна Бондар — Ана Богдан
- 06:15. Даяна Ястремская — Елена Остапенко
- 06:15. Циньвэнь Чжэн — Дальма Гальфи
- 07:00. Панна Удварди — Камила Осорио
- 07:30. Лаура Пигосси — Кэтрин Макнелли
- 08:15. Елена Рыбакина — Элизабетта Конччаретто
- 08:15. Синьюй Ван — Сторм Хантер
- 08:15. Жиль Тайкманн — Хэрриет Дарт
- 08:15. Кайя Юван — Селена Жанисиджевич
- 09:00. Леолия Жанжан — Надя Подорошка
- 11:00. Ига Швентек — Юле Нимайер
- 13:00. Мэдисон Киз — Анна Блинкова
Результаты жеребьевки Australian Open 2023
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