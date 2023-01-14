Australian Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису 16.01.2023

Открытый чемпионат Австралии Australian Open 2023 начинается 16 января, и на кортах Мельбурн-парка будут сыграны первые поединки в одиночном женском и мужском разрядах. К первому турниру Большого шлема в году всегда огромное внимание. Его транслируют не только местные вещатели, но самые разные телевизионные каналы в обеих Америках, Европе и Азии. Традиционно матчи можно увидеть на канале Eurosport, но российские болельщики сейчас этой возможности лишены.

На помощь приходят другие многочисленные ресурсы. Помимо тематических телеграм-каналов, групп ВКонтакте многие вооружаются, устанавливая VPN и заходят на различные сайты, где можно смотреть трансляции. Да, схема предельно серая, но зато дает возможность следить за поединками любимых спортсменов. Один из таких ресурсов сайт http://sport28.net/, где есть раздел Теннис. Зайдя в него можно выбрать трансляцию любого поединка. Список этих матчей и время их начала мы предлагаем вашему вниманию. Предупреждаем, что время начала матчей ориентировочное, поединки стартуют не ранее указанного.

Список матчей первого дня Australian Open 2023 в мужской сетке турнира

03:00. Томас Мартин Этчеверри — Грегуар Баррере

03:00. Франсиско Серундоло — Гидо Пелья

03:00. Есуки Ватануки — Артур Риндеркнеш

03:00. Корентен Муте — Ибин У

03:00. Оскар Отте — Шан Цзюнчэн

03:00. Кайл Эдмунд — Янник Синнер

03:00. Илья Ивашко — Ботик ван де Зандшульп

04:15. Душан Лайович — Денис Шаповалов

04:15. Микаэль Имер — Йошихито Нишиока

04:15. Брэндон Накашима — Маккензи Макдональд

04:15. Даниэль Альтмайер — Фрэнсис Тиафу

04:15. Хуберт Хуркач — Педро Мартинес Портеро

04:15. Себастьян Корда — Кристиан Гарин

04:15. Тэллон Грикспор — Павел Котов

05:00. Карен Хачанов — Бернабе Сапата Мираллес

06:15. Федерико Кория — Мартон Фучович

06:15. Лоренцо Сонего — Нуну Боржес

06:15. Иржи Лехечка — Борна Чорич

06:15. Эрнесто Эскобедо — Таро Даниэль

06:15. Хауме Муньяр — Далибор Сврчина

06:30. Кэмерон Норри — Люка Ван Аш

06:30. Рафаэль Надаль — Джек Дрэйпер

07:30. Себастьян Баес — Джейсон Кублер

07:30. Алекс Молчан — Стэн Вавринка

07:30. Тьяго Семедо Монтейро — Констан Лестьенн

07:30. Янник Ганфманн — Ринки Хиджиката

08:00. Лоренцо Музетти — Ллойд Харрис

08:00. Кристофер Юбенкс — Квон Сон У

08:30. Джон Миллман — Марк-Андреа Хуслер

08:45. Вашек Поспишил — Феликс Оже-Альяссим

11:00. Стефанос Циципас — Кантен Алис

12:15. Маркос Гирон — Даниил Медведев

Список матчей первого дня Australian Open 2023 в женской сетке турнира

03:00. Джессика Пегула — Жаклин Адина Кристиан

03:00. Катерина Синякова — Кори Гауфф

03:00. Бьянка Андрееску — Мари Бузкова

03:00. Анна Калинская — Даниэль Коллинс

03:00. Полина Кудерметова — Оливия Гадеки

03:00. Марта Костюк — Аманда Анисимова

03:00. Эмма Радукану — Тамара Корпач

03:00. Кристина Букша — Ева Лис

03:00. Кристина Кучова — Диана Шнайдер

04:15. Талия Гибсон — Клара Бюрель

04:15. Юэ Юань — Мария Саккари

05:00. Бернарда Пера — Маюка Учиджима

05:00. Леся Цуренко — Каролина Мухова

05:00. Камилла Рахимова — Катерина Байндль

05:00. Бренда Фрухвиртова — Александра Саснович

05:00. Элисон ван Эйтванк — Петра Квитова

05:00. Коко Вандевей — Ангелина Калинина

06:15. София Кенин — Виктория Азаренко

06:15. Чжу Линь — Ребекка Марино

06:15. Барбора Крейчикова — Сара Бейлек

06:15. Анна Бондар — Ана Богдан

06:15. Даяна Ястремская — Елена Остапенко

06:15. Циньвэнь Чжэн — Дальма Гальфи

07:00. Панна Удварди — Камила Осорио

07:30. Лаура Пигосси — Кэтрин Макнелли

08:15. Елена Рыбакина — Элизабетта Конччаретто

08:15. Синьюй Ван — Сторм Хантер

08:15. Жиль Тайкманн — Хэрриет Дарт

08:15. Кайя Юван — Селена Жанисиджевич

09:00. Леолия Жанжан — Надя Подорошка

11:00. Ига Швентек — Юле Нимайер

13:00. Мэдисон Киз — Анна Блинкова

Результаты жеребьевки Australian Open 2023

Результаты Australian Open 2023