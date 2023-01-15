Надаль о том, повторит ли поколение Алькараса достижения Большой тройки: «Не могу сказать наверняка, но почти уверен, что нет»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль высказался о перспективах молодого поколения теннисистов.

– Кажется, что появилось новое поколение игроков, таких как Карлос Алькарас и Хольгер Руне. Как вы считаете, эти игроки достигнут такого же уровня, как вы и Джокович

– Я не могу предсказать будущее. Игроки, которых вы назвали, на очень хорошем уровне. У Карлоса есть «Большой шлем», у остальных пока нет. Если говорить о 22, 21, 20 «Больших шлемах», это большое достижение. 

Это возможно. Почему нет? Но, с другой стороны, в прошлом такого не случалось. Нелегко добиться этого двум поколениям подряд. Просто если рассуждать логически.

Они очень хорошие теннисисты. Их ждет потрясающая карьера. Они выиграют «Шлемы», много турниров.

Я не могу сказать наверняка, но почти уверен, что два игрока этого поколения не достигнут 20, 21 или 22 «Больших шлемов». Если кому-то удастся достичь этого количества – возможно, – будет трудно, им многое предстоит сделать. Но никогда не знаешь, что может произойти. 

Возможно, из-за того, что три игрока добились такого успеха, мы немного забываем о том, насколько все это сложно. Мы играем в 36 лет, и нужна очень, очень долгая карьера. Случаются травмы, разные жизненные обстоятельства.

Не говорю об уровне тенниса, потому что, наверное, им можно обладать, но в жизни много факторов, которые осложняют ситуацию.

Нет сомнений, что у них есть потенциал, но, учитывая жизненные обстоятельства, несправедливо давить на них, чтобы они достигли таких результатов.

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10 комментариев

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Карпесов
думаю, у Джокера сейчас было бы около 40 БШ, если бы не эти двое.
0
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Евгений Фабиянчук
Что он говорит, какие два поколения подряд?) Между Биг-2/Биг-3 и Руне/Алькарасом два или даже три поколения в целом неплохих чуваков ушли в теннисное небытие, особо ничего не выиграв (ну разве что бабла заработали). Он вообще это понимает или весь в себе?)
+4
-3
+1
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Stas Salesov
Ответ Stivi M.D.
Окститесь, Карась чел на 5 шлемов максимум, в нем нет ничего выдающегося
Руне > Алькарас
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-3
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Йенс Мустерманн
Ответ Диономис
Ну конечно нет, все топы выполняли эти критерии, это залог побед. Чтобы Джокович, Надаль, Федерер сразу после выигранного сета улетели 0-3 в следующем и безвольно слили сет? Это невозможно. После брейка отдали свою ? Нереально Уж про подачи на матч писать смешно, сразу 40/0
Надаль на RG сливал сет Джоковичу, сделав брейк и проиграв 6 геймов к ряду в след за этим.
Джокович отлетел Руне в Париже, где выиграл первый сет, но во втором сразу отдал свою подачу и уступал 0-3. А второй сет он слил безвольно, только один раз там было ровно после этого в той партии )
Надаль не подал сразу на матч против Медведева на AUS.
Джокович не подал против Сафиулина в Астане.
+3
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+2
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Stivi M.D.
Окститесь, Карась чел на 5 шлемов максимум, в нем нет ничего выдающегося
+2
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Диономис
Ответ Йенс Мустерманн
Старое поколение этим так же грешит.
Ну конечно нет, все топы выполняли эти критерии, это залог побед.
Чтобы Джокович, Надаль, Федерер сразу после выигранного сета улетели 0-3 в следующем и безвольно слили сет? Это невозможно.
После брейка отдали свою ? Нереально
Уж про подачи на матч писать смешно, сразу 40/0
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-4
-4
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Hardy
Естественно, нет
+5
0
+5
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Йенс Мустерманн
Ответ Диономис
Для начала поколению надо научиться трем вещам 1. Не отдавить сразу свою подачу после брейка 2. Не отдавать сразу свою после выигранного сета 3. Подавать на матч Эти нереально для новых игроков
Старое поколение этим так же грешит.
+1
-2
-1
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Диономис
Для начала поколению надо научиться трем вещам
1. Не отдавить сразу свою подачу после брейка
2. Не отдавать сразу свою после выигранного сета
3. Подавать на матч
Эти нереально для новых игроков
+8
-1
+7
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Korendos
Мне тоже не верится, что поколение Алькасара будет доминировать в теннисе.
+12
0
+12
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