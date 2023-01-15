Надаль о том, повторит ли поколение Алькараса достижения Большой тройки: «Не могу сказать наверняка, но почти уверен, что нет»
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль высказался о перспективах молодого поколения теннисистов.
– Кажется, что появилось новое поколение игроков, таких как Карлос Алькарас и Хольгер Руне. Как вы считаете, эти игроки достигнут такого же уровня, как вы и Джокович?
– Я не могу предсказать будущее. Игроки, которых вы назвали, на очень хорошем уровне. У Карлоса есть «Большой шлем», у остальных пока нет. Если говорить о 22, 21, 20 «Больших шлемах», это большое достижение.
Это возможно. Почему нет? Но, с другой стороны, в прошлом такого не случалось. Нелегко добиться этого двум поколениям подряд. Просто если рассуждать логически.
Они очень хорошие теннисисты. Их ждет потрясающая карьера. Они выиграют «Шлемы», много турниров.
Я не могу сказать наверняка, но почти уверен, что два игрока этого поколения не достигнут 20, 21 или 22 «Больших шлемов». Если кому-то удастся достичь этого количества – возможно, – будет трудно, им многое предстоит сделать. Но никогда не знаешь, что может произойти.
Возможно, из-за того, что три игрока добились такого успеха, мы немного забываем о том, насколько все это сложно. Мы играем в 36 лет, и нужна очень, очень долгая карьера. Случаются травмы, разные жизненные обстоятельства.
Не говорю об уровне тенниса, потому что, наверное, им можно обладать, но в жизни много факторов, которые осложняют ситуацию.
Нет сомнений, что у них есть потенциал, но, учитывая жизненные обстоятельства, несправедливо давить на них, чтобы они достигли таких результатов.
Джокович отлетел Руне в Париже, где выиграл первый сет, но во втором сразу отдал свою подачу и уступал 0-3. А второй сет он слил безвольно, только один раз там было ровно после этого в той партии )
Надаль не подал сразу на матч против Медведева на AUS.
Джокович не подал против Сафиулина в Астане.
Чтобы Джокович, Надаль, Федерер сразу после выигранного сета улетели 0-3 в следующем и безвольно слили сет? Это невозможно.
После брейка отдали свою ? Нереально
Уж про подачи на матч писать смешно, сразу 40/0
1. Не отдавить сразу свою подачу после брейка
2. Не отдавать сразу свою после выигранного сета
3. Подавать на матч
Эти нереально для новых игроков