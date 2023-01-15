Стефанос Циципас: «Руне живет, дышит теннисом. Это хорошо, но могут быть свои минусы. Я беспокоюсь, что он может перегореть»

Четвертая ракетка мира высказался о 19-летнем .

«Он очень сильный соперник. Его игра быстро стала зрелой. Но, конечно, это приходит с упорным трудом. Я видел, как он часами работает в академии.

Он одержим теннисом. Видно, насколько он одержим этим видом спорта. Он живет, дышит теннисом и просто постоянно о нем думает. Это хорошо, но могут быть свои минусы, потому что в жизни должны быть и другие интересы, которые приносят радость.

Теннис – важная часть жизни. Но я беспокоюсь, что он может перегореть. Он весь в теннисе. Я вижу игроков. Я внимательный и умею их немного анализировать. Но, конечно, ему есть куда расти, например, в поведении на корте. Он отличный спортсмен, способен обыграть любого. В матчах он очень дисциплинирован.

Но он немного напоминает мне меня в его возрасте. Когда только начинаешь, мало знаешь о туре, пытаешься открыть для себя что-то новое, лучше узнать игроков, тур.

Да, думаю, этот год может стать его годом – годом, когда он выступит намного лучше, чем в прошлом. Он доказал это недавно в Берси и до этого на нескольких других турнирах, где выиграл титулы.

Если бы мне нужно было сделать прогноз, я бы предположил, что у него будет хороший 2023-й».

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