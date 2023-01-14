Джокович о реакции игроков на его возвращение в Австралию: «Не было такого, чтобы я ходил и всех расспрашивал»

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал реакцию игроков на его возвращение в Австралию. В прошлом году его депортировали из страны.

«Не было такого, чтобы я ходил и всех расспрашивал: «Ребята, что вы думаете о моем возвращении?» (Улыбается.)

Те, с кем я разговаривал, меня поддержали. Негативной реакции я пока не видел».

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1 комментарий

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Радость Ди Мария
Будет нарратив. Не надо беспокоится. Щас накачу за Волковича дабы прошло неплохо или даже хорошо.
Сада ћу пумпати за Волковича да прође добро или чак добро.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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