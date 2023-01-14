Джокович о реакции игроков на его возвращение в Австралию: «Не было такого, чтобы я ходил и всех расспрашивал»

прокомментировал реакцию игроков на его возвращение в Австралию. В прошлом году его депортировали из страны.

«Не было такого, чтобы я ходил и всех расспрашивал: «Ребята, что вы думаете о моем возвращении?» (Улыбается.)

Те, с кем я разговаривал, меня поддержали. Негативной реакции я пока не видел».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе