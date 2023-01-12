Аманда Анисимова: «Если стану очень успешной, то однажды хотела бы написать книгу или снять фильм, рассказать свою историю»

Теги WTA Аманда Анисимова Теннис

Аманда Анисимова рассказала о желании рассказать историю своей жизни.

«Если я стану очень успешной, то однажды хотела бы рассказать всю историю своей жизни и детства – все, через что я прошла. Может быть, напишу книгу. Хотя я бы больше склонялась к чему-то вроде фильма.

Это было бы классно. Многие обо мне ничего не знают, потому что я особо не распространяюсь. Но однажды я бы хотела все рассказать».

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5 комментариев

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Osik92
Аманда на онлике успешнее будет чем в теннисе
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Tarkovski
Все прям хотят книги, музыку писать, фильмы о себе любимом - может лучше просто играть в теннис, а остальное приложится?
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Nubreed
И что же в твоей жизни такого интересного и уникального, Аманда, что она достойна книги или кино?
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Великий Алонсо
Прогресс Анисимовой как-то приостановился, несколько лет назад казалось, что это прям будущая суперзвезда, первая ракетка мира.
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-2
0
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justbored
Ну а чего тратить время, сразу за экранизацию. Кто там самая горячая голливудская блондинка-старлетка сейчас?
0
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