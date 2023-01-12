Аманда Анисимова: «Если стану очень успешной, то однажды хотела бы написать книгу или снять фильм, рассказать свою историю»
Аманда Анисимова рассказала о желании рассказать историю своей жизни.
«Если я стану очень успешной, то однажды хотела бы рассказать всю историю своей жизни и детства – все, через что я прошла. Может быть, напишу книгу. Хотя я бы больше склонялась к чему-то вроде фильма.
Это было бы классно. Многие обо мне ничего не знают, потому что я особо не распространяюсь. Но однажды я бы хотела все рассказать».
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