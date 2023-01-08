Джокович о травмированном бедре: «По ходу матча иногда чувствовал напряжение в мышце, но не настолько, чтобы это меня беспокоило»

прокомментировал состояние бедра, которое он травмировал в полуфинале в Аделаиде. Сегодня он выиграл финал за 3 часа 9 минут, отыграв матчбол.

«Когда проснулся, все было нормально. Вчера до позднего вечера работал с физио, общался с врачами и так далее. Очень внимательно отнесся к бедру. Все было нормально.

По ходу матча иногда чувствовал напряжение в мышце, но не настолько, чтобы это меня беспокоило».

Джокович кричал на ложу, гонял болбоев, нервничал – но отыграл матчбол и взял 92-й титул в карьере

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