Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной

Теги WTA Петра Квитова Онс Жабер Дарья Касаткина Елена Рыбакина Аманда Анисимова Людмила Самсонова Adelaide International 2 Теннис

Вторая ракетка мира Онс Жабер снялась со второго турнира в Аделаиде, который пройдет на следующей неделе.

На этой неделе на первом турнире в Аделаиде она испытывала проблемы со спиной в полуфинале.

Жабер должна была начать со второго круга, но теперь ее место в сетке заняла Дарья Касаткина. Место Касаткиной в сетке заняла Петра Квитова – она стала 12-й сеяной и теперь сыграет с Еленой Рыбакиной.

А на место Квитовой попала лаки-лузер Аманда Анисимова, которая теперь встретится с Людмилой Самсоновой.

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7 комментариев

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Truthishere
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Если отбросить халяву в квале (а халявило Носковой на этом турнире капитальнейше), то основных халявы было две. 1)Азаренко решила не впрягаться на этом турнире по каким то причинам и подарила матч, который при своей нормальной игре могла легко выигрывать. 2)Трава Жабир, которая без травмы тоже могла легко закрывать Носкову.
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N.S.A.8.5
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Зато Самсонова у нас выиграет Шлем, она же сильнее всех
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Доминик
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Касаткиной вечно везет с жеребьевкой. Но все равно отлетит Крейчиковой или Риск.
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Osik92
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Касатка отлетит ну не топ 10 она
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Виталий Желтоусов
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Ниччего не понимаю я в этих предтурнирных раскладах. А жеребьевка какая то проходит?
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Sibirachok
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Даше Касаткиной удачи и новых побед в сезоне!
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Эльвин Гульмалиев
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Всё норм игроки на следующей неделе играть не будут...
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