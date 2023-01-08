Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной

Вторая ракетка мира снялась со второго турнира в Аделаиде, который пройдет на следующей неделе.

На этой неделе на первом турнире в Аделаиде она испытывала проблемы со спиной в полуфинале.

Жабер должна была начать со второго круга, но теперь ее место в сетке заняла . Место Касаткиной в сетке заняла – она стала 12-й сеяной и теперь сыграет с .

А на место Квитовой попала лаки-лузер , которая теперь встретится с .

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