Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
Вторая ракетка мира Онс Жабер снялась со второго турнира в Аделаиде, который пройдет на следующей неделе.
На этой неделе на первом турнире в Аделаиде она испытывала проблемы со спиной в полуфинале.
Жабер должна была начать со второго круга, но теперь ее место в сетке заняла Дарья Касаткина. Место Касаткиной в сетке заняла Петра Квитова – она стала 12-й сеяной и теперь сыграет с Еленой Рыбакиной.
А на место Квитовой попала лаки-лузер Аманда Анисимова, которая теперь встретится с Людмилой Самсоновой.
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