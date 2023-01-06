Медведев рассказал, что делал, чтобы вернуться на тот уровень, когда был №1 в мире

ответил, что делал, чтобы вернуться на уровень игры первой ракетки мира.

– Когда мы выиграли Кубок Дэвиса, у меня было две недели предсезонки, а этого недостаточно. Это как подготовка к следующему турниру, а им был , так что подготовки к следующему сезону у меня не было.

В то же время лучшие игроки иногда оказывались в такой ситуации и справлялись. Может, я не смог или сделал недостаточно – возможно, это повлияло на мой 2022-й.

В этом году в середине предсезонки я провел три интенсивные недели, когда поехал в Саудовскую Аравию, сыграл там выставочный турнир, плюс много работал. Я старался упорно тренироваться с командой, с тренером, чтобы проработать все, что не получалось в прошлом году, чтобы стать сильнее. Я рад, что пока есть результаты, но, конечно, главные проверки будут завтра и послезавтра.

– Чувствуете себя свежее, судя по тому, что вы говорите? Подготовились лучше, чем 12 месяцев назад?

– Трудно сказать, потому что в прошлом году в Австралии я чувствовал себя отлично. Потом стало труднее. Конечно, поражение в финале, когда я вел у Рафы, не пошло на пользу.

Никогда не знаешь, какой именно турнир приведет к тому, что после него станешь играть хуже, и никогда не знаешь, что произойдет в этом году. Может, я буду сидеть здесь и говорить, что отлично подготовился, прекрасно выступлю, а потом проиграю несколько матчей и буду такой: «Что происходит?»

Я не знаю, что случится в будущем. Не могу изменить прошлое. Я могу лишь работать над настоящим, а в настоящем я чувствую себя прекрасно. Я свежий, считаю, что готов к сезону. Надеюсь, это приведет к отличным результатам.

Боязно говорить, но Медведев очень хорош на первом турнире сезона. А вот у Хачанова уже 22 (!) поражения от топ-10 подряд

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