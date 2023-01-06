Даниил Медведев: «Чтобы выиграть «Шлем», нужно семь матчей показывать максимум. Один раз мне это удалось. И я буду пытаться снова и снова»

сравнил свою форму перед перед предстоящим Аustralian Open и прошлогоднюю.

«Не знаю, трудно вспомнить. Я помню, что в прошлом году играл хорошо – и я хорошо играю сейчас. Если честно, это самое важное.

Чтобы выиграть «Шлем» или выйти в финал, нужно семь матчей показывать свой максимум. Один раз мне это удалось. Я был близок в прошлом году. И я буду пытаться снова и снова – в том числе через пару недель в Мельбурне».

Боязно говорить, но Медведев очень хорош на первом турнире сезона. А вот у Хачанова уже 22 (!) поражения от топ-10 подряд

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