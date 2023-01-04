United Cup. Финал городов. Польша сыграет с Италией, Греция – с Хорватией, США – с Великобританией
В Австралии продолжается United Cup. Сегодня пройдут финалы городов – в них определятся полуфиналисты. Победители напрямую выйдут в 1/2, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.
United Cup
29 декабря 2022 – 8 января 2023
Призовой фонд – 15 000 000 долларов
Хард
Финал городов
США – Великобритания (Сидней)
Мэдисон Киз (США) – Кэти Суон (Великобритания)
Тэйлор Фриц (США) – Кэмерон Норри (Великобритания)
Джессика Пегула (США) – Хэрриет Дарт (Великобритания)
Фрэнсис Тиафу (США) – Дэн Эванс (Великобритания)
Джессика Пегула/ Фрэнсис Тиафу (США) –Хэрриет Дарт/ Дэн Эванс (Великобритания)
Польша – Италия (Брисбен)
Даниэль Михальски (Польша) – Лоренцо Музетти (Италия)
Ига Швентек (Польша) – Мартина Тревисан (Италия)
Хуберт Хуркач (Польша) – Маттео Берреттини (Италия)
Магда Линетт (Польша) – Лючия Бронцетти (Италия)
Ига Швентек/ Хуберт Хуркач (Польша) – Камилла Розателло/ Лоренцо Музетти (Италия)
Греция – Хорватия (Перт)
Деспина Папамихаил (Греция) – Донна Векич (Хорватия)
Стефанос Циципас (Греция) – Борна Чорич (Хорватия)
Мария Саккари (Греция) – Петра Мартич (Хорватия)
Михаил Перволаракис (Греция) – Борна Гойо (Хорватия)
Мария Саккари/ Стефанос Циципас (Греция) – Донна Векич/ Борна Чорич (Хорватия)
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