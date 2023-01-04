United Cup. Финал городов. Польша сыграет с Италией, Греция – с Хорватией, США – с Великобританией

В Австралии продолжается United Cup. Сегодня пройдут финалы городов – в них определятся полуфиналисты. Победители напрямую выйдут в 1/2, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.

United Cup

29 декабря 2022 – 8 января 2023

Призовой фонд – 15 000 000 долларов

Хард

Финал городов

США – Великобритания (Сидней)

Мэдисон Киз (США) – Кэти Суон (Великобритания)

Тэйлор Фриц (США) – Кэмерон Норри (Великобритания)

Джессика Пегула (США) – Хэрриет Дарт (Великобритания)

Фрэнсис Тиафу (США) – Дэн Эванс (Великобритания)

Джессика Пегула/ Фрэнсис Тиафу (США) –Хэрриет Дарт/ Дэн Эванс (Великобритания)

Польша – Италия (Брисбен)

Даниэль Михальски (Польша) – Лоренцо Музетти (Италия)

Ига Швентек (Польша) – Мартина Тревисан (Италия)

Хуберт Хуркач (Польша) – Маттео Берреттини (Италия)

Магда Линетт (Польша) – Лючия Бронцетти (Италия)

Ига Швентек/ Хуберт Хуркач (Польша) – Камилла Розателло/ Лоренцо Музетти (Италия)

Греция – Хорватия (Перт)

Деспина Папамихаил (Греция) – Донна Векич (Хорватия)

Стефанос Циципас (Греция) – Борна Чорич (Хорватия)

Мария Саккари (Греция) – Петра Мартич (Хорватия)

Михаил Перволаракис (Греция) – Борна Гойо (Хорватия)

Мария Саккари/ Стефанос Циципас (Греция) – Донна Векич/ Борна Чорич (Хорватия)