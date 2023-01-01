Рууд о матче с Берреттини: «Смотрю на него как на игрока топ-10, потому что он обладает эти уровнем»

Теги ATP Каспер Рууд Маттео Берреттини United Cup Теннис

Третья ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал то, что во втором матче сезона встретится с Маттео Берреттини. Они сыграют в рамках United Cup.

«Это весело. Это один из немногих турниров, где два игрока топ-20 – да даже почти топ-10 – могут встретиться в первых матчах. Чем-то похоже на итоговый турнир ATP.

Маттео немного не повезло с травмами с рейтингом в прошлом году, но для меня он точно игрок калибра топ-10, и я смотрю на него как на игрока топ-10, потому что он обладает эти уровнем.

Если я хочу иметь шансы, мне нужно показать максимум. Так же было на итоговом, где ты знаешь, что нужно показывать максимум, иначе шансов не будет.

Я знаю, что у Маттео был довольно длинный отпуск и он заряжен на начало сезона. Я постараюсь не дать ему выиграть два матча. Конечно, я бы и сам хотел это сделать. Уверен, матч будет хорошим».

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