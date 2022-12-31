Руне о шансах на победу в Австралии: «У меня меньше опыта, чем у других, но во мне есть юношеский задор»

Хольгер Руне рассказал, любит ли ставить перед собой цели на новый год.

– Да, я делаю это каждый год. Теперь моя цель – стать №1. Я поднялся со 103-го места на 10-е, сейчас я 11-й, и это казалось невозможным, но я верил.

На самом деле я не нацеливался на попадание в топ-10 в этом сезоне, а рассчитывал на топ-25. Я значительно превзошел свои ожидания, и теперь, очевидно, должен добиться большего, чтобы стать №1. Я очень мотивирован, и с нетерпением жду нового сезона.

– Вы чувствуете, что можете выиграть Australian Open?

– Я верю. Будет сложно, потому что многие другие игроки тоже хотят победить, но я верю, и это самое главное. К каждому матчу я буду относиться на 100% серьезно, буду играть с максимальной концентрацией. Я не хочу провести два длинных матча в начале, потому что надеюсь пройти весь путь до конца, а физически пятисетовики очень изнуряют. Я сыграл на пяти «Больших шлемах» в своей жизни, так что опыта у меня меньше, чем у других, но во мне есть юношеский задор.

Руне – новая звезда тенниса и очень сложный персонаж. Он много скандалит, но, видимо, будет рулить туром вместе с Алькарасом

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