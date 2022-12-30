Гарсия о целях на 2023-й: «Прежде всего, быть здоровой, но победа на «Шлеме» – моя мечта с самого детства»

Четвертая ракетка мира Каролин Гарсия ответила, над какими элементами игры работает.

– Я стараюсь улучшить свою вторую подачу. Я всегда выбирала практически одни и те же точки для удара, так что нужно вариативность. Я могу точнее играть на приеме и к этому стремлюсь. Я стараюсь быть еще агрессивнее, но при этом допускать меньше ошибок, так что, возможно, при ударе буду опускаться ниже. Из-за травмы мы не работали над динамикой в начале сезона, только в конце, так что это один из главных пунктов, который хотелось улучшить в межсезонье, если тело позволит. Пока что так и есть, и мы очень рады, потому что были вещи, которые я не могла делать, и здорово, что снова есть такая возможность.

– Какой у вас приоритет на 2023-й?

– Выиграть «Шлем». Прежде всего, быть здоровой, но победа на «Шлеме» – моя мечта, наверное, это одна из моих целей с самого детства, а последние несколько результатов – итоговый WTA, полуфинал на US Open – сделали ее более четкой и приблизили меня к этому достижению. Но не только у меня есть такая цель, и мы будем очень упорно за нее бороться. Этого я хочу добиться в следующем году.

Яростная Каролин Гарсия – чемпионка итогового турнира WTA. Она «закрыла рот» и уже полгода сметает всех с корта

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