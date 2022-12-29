Джокович о прошлогодней депортации из Австралии: «Такое не забывается. Но это ценный жизненный опыт»

Пятая ракетка мира Новак Джокович поделился эмоциями от возвращения в Австралию. На следующей неделе он начнет сезон на турнире ATP 250 в Аделаиде.

В 2022-м Джокович не смог принять участие в австралийских соревнованиях, в том числе в Australian Open. Его визу аннулировали, так как он не был привит от коронавируса.

В ноябре сербу отменили трехлетний запрет на въезд в страну, последовавший за депортацией.

«Здорово вернуться в Австралию. Конечно, то, что произошло 12 месяцев назад было нелегко для меня, моих близких, моей семьи и команды. Очевидно, было неприятно уезжать из страны таким образом.

Я действительно надеялся, что мне разрешат вернуться и сыграть здесь, потому что, как я уже говорил, это страна, где я добился огромного успеха в своей карьере, особенно в Мельбурне. Это мой самый успешный турнир «Большого шлема», я выигрывал его девять раз.

15 лет назад в Аделаиде я выиграл один из первых турниров в карьере. Я всегда чувствовал себя прекрасно в Австралии, показывал здесь свой лучший теннис, получал большую поддержку. Надеюсь, я смогу провести еще одно прекрасное [австралийское] лето».

Также он прокомментировал прошлогоднюю депортацию.

«Такое не забывается. Это одни из тех вещей, которые остаются с вами на всю жизнь. Как я уже сказал, это то, чего я никогда раньше не испытывал и, надеюсь, больше не испытаю.

Но это ценный жизненный опыт. Думаю, я должен двигаться дальше. Возвращение в Австралию говорит о том, как я отношусь к этой стране и к здешним турнирам».

«Они держат Новака в плену». Джокович прорвался в Австралию – вспоминаем цирк его депортации и ночи в аэропорту

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