Джокович провел первую тренировку в Аделаиде

21-кратный чемпион «Больших шлемов» провел первую тренировку в Аделаиде.

На следующей неделе он начнет сезон на турнире 250, сыграв в одиночке и в паре с .

В 2022-м Джокович не смог принять участие в австралийских соревнованиях, в том числе в . Его визу аннулировали, так как он не был привит от коронавируса.

В ноябре сербу отменили трехлетний запрет на въезд в страну, последовавший за депортацией.

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