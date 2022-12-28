Джокович провел первую тренировку в Аделаиде
21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович провел первую тренировку в Аделаиде.
На следующей неделе он начнет сезон на турнире ATP 250, сыграв в одиночке и в паре с Вашеком Поспишилом.
В 2022-м Джокович не смог принять участие в австралийских соревнованиях, в том числе в Australian Open. Его визу аннулировали, так как он не был привит от коронавируса.
В ноябре сербу отменили трехлетний запрет на въезд в страну, последовавший за депортацией.
https://www.gettyimages.com/fotos/novak-djokovic?family=editorial&phrase=Novak%20djokovic&sort=newest&excludenudity=true