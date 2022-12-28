Джокович провел первую тренировку в Аделаиде

Теги Новак Джокович ATP Adelaide International Теннис

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович провел первую тренировку в Аделаиде.

На следующей неделе он начнет сезон на турнире ATP 250, сыграв в одиночке и в паре с Вашеком Поспишилом.

В 2022-м Джокович не смог принять участие в австралийских соревнованиях, в том числе в Australian Open. Его визу аннулировали, так как он не был привит от коронавируса.

В ноябре сербу отменили трехлетний запрет на въезд в страну, последовавший за депортацией.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dedpihto59
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ждём 🏆‼️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ɔculpa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Valery24
До чего же красив и прекрасен😍
Он, конечно, ничего, но девчоночья попка на второй фотке лучше)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valery24
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ mrs_mockery
Добродошли, Новаче! :) https://www.gettyimages.com/fotos/novak-djokovic?family=editorial&phrase=Novak%20djokovic&sort=newest&excludenudity=true
До чего же красив и прекрасен😍
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mrs_mockery
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Добродошли, Новаче! :)
https://www.gettyimages.com/fotos/novak-djokovic?family=editorial&phrase=Novak%20djokovic&sort=newest&excludenudity=true
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий