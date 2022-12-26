Тэйлор Фриц: «Нам нужно привлекать более молодую аудиторию в наш спорт. Средний возраст теннисных болельщиков слишком большой»

Девятая ракетка мира Тэйлор Фриц поднял тему возраста теннисных болельщиков.

– В дискуссиях о разбитых ракетках вы один из тех, кто считает, что нужно разрешить это делать.

– Вот как я это вижу: болельщикам помоложе нравится, когда люди сходят с ума. Но нужно разграничивать. Нельзя подвергать кого-либо опасности, нельзя бить мячом в зрителей или бросать ракетку, которая может в кого-то отскочить. Если ты разбиваешь ракетку на корте и она не вылетает из твоих рук, а рядом никого нет и никто не пострадает от разлетающихся осколков, я не вижу в этом проблемы. Если компания-производитель ракеток хочет тебя оштрафовать, это нормально, но я просто думаю, что болельщикам это нравится.

Есть причина, по которой все матчи Ника [Кириоса] проходят при заполненных трибунах. Конечно, некоторые игроки иногда перегибают палку, и я не хочу, чтобы они вели себя как сумасшедшие, но по сути мы наказываем за то, что нравится зрителям. Нам нужно привлекать более молодую аудиторию в наш спорт.

– Хотите сказать, что лишь небольшой процент любителей тенниса составляют молодые люди?

– Я имею в виду, что точно найдется много людей, которые скажут: «Я с тобой не согласен, ненавижу, когда разбивают ракетки». Но если я слышу подобное, то 100% этому человеку больше 50. Ты можешь быть отчаянным фанатом, и я это уважаю, но средний возраст теннисных болельщиков слишком большой. Нам нужно привлекать более молодую аудиторию.

Ярые поклонники тенниса хотят, чтобы он оставался максимально классическим и вежливым, и не хотят ничего менять – я уважаю их мнение. Но в их же интересах должно быть то, что лучше для этого вида спорта, а это появление более молодых болельщиков. Людей моего возраста привлекает драма. Посудите сами: каждый раз, когда соперники друг друга недолюбливают, всем становится гораздо интереснее наблюдать за их матчем. Давайте будем абсолютно честными.

– У вас есть такие соперники?

– Нет (смеется). Мне в этом плане тяжело, потому что я прекрасно понимаю, что таким образом мог бы привлечь новую аудиторию. Но я хорошо лажу со всеми и не хочу заводить врагов. На корте я расслаблен, спокоен и не творю ничего сумасшедшего.

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