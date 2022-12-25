Джокович о турнире в Дубае: «Это были, наверное, самые веселые три-четыре дня подряд в моей жизни»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» прокомментировал командный выставочный турнир в Дубае.

«Это были, наверное, самые веселые три-четыре дня подряд в моей жизни. У меня длинная карьера, но лучше этого ничего не было.

Я поиграл против лучших в мире, повеселился, разделил скамейку с лучшими игроками в мужском и женском туре, у нас был постоянный трэшток. Это было так весело».

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