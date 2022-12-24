Джокович об Australian Open: «Надеюсь, что меня ждет достойный прием и что это поможет мне показать хороший теннис»
21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович поделился ожиданиями от выступления на Australian Open.
«Я всегда требую от себя максимума, так что посмотрим. Мне повезло, что на протяжении многих лет я очень сильно начинал сезон в Австралии, и мне нравится там играть.
После того, что произошло в начале этого года, надеюсь, что меня ждет достойный прием и что это поможет мне показать хороший теннис».
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