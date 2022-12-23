Маррей провел, возможно, последний матч в карьере с братом

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Энди Маррей уступил Дэну Эвансу на выставочном турнире «Битва британцев» (4:6, 6:3, 8:10).

В первом матче дня Пол Джабб и Нил Скупски обыграли Джейми Маррея и Джонни О’Мару – 6:4, 5:7, 10:6. Во второй одиночке Джабб разгромил Эйдана Макхью – 6:2, 6:2.

Программу турниру закрывала пара, в которой братья Марреи обыграли Эванса и Скупски – 6:3, 6:4.

В итоге Англия победила Шотландию 8:4.

Энди Маррей после парной встречи заявил, что, возможно, последний раз в жизни сыграл с братом.

«Конечно, я надеюсь, что это не так, но мы должны относиться к этим моментам так, будто их больше может не быть. Мы двигаемся вперед, и ты никогда не знаешь, что ждет тебя за углом».

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