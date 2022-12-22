Маррей обыграл Дрэйпера на выставочном турнире в Великобритании

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Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Энди Маррей обыграл Джека Дрэйпера на выставочном турнире «Битва британцев» (6:2, 1:6, 12:10). На решающем тай-брейке он отыгрался со счета 3:6.

В следующем матче Дэн Эванс победил Эйдана Макхью (6:4, 6:2).

После первого дня соревнований счет между Шотландией и Англией 1:1. Сегодня Маррей поборется с Эвансом, Макхью – с Полом Джаббом. Джейми Маррей проведет две парные встречи против Джо Солсбери и Нила Скупски: сначала вместе с Джонни О’Марой, затем – с братом.

Турнир проходит в Абердине.

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