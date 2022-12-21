Кириос о том, что Вердаско может выступить в квалификации AO: «Я думал, он еще дисквалифицирован»

Теги Фернандо Вердаско Australian Open ATP Ник Кириос Теннис

Ник Кириос прокомментировал сообщение, что Фернандо Вердаско может выступить в квалификации Australian Open.

Испанец дисквалифицирован до 8 января 2023-го, а квалификация стартует 9-го. При этом во время дисквалификации он не может заявляться на турниры.

«Вердаско? Я думал, он еще дисквалифицирован», – написал Кириос.

Вердаско отстранили за лекарство от СДВГ. Его называют «легальным допингом» и говорят, что на нем сидит половина топ-100

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