Кириос о том, что Вердаско может выступить в квалификации AO: «Я думал, он еще дисквалифицирован»

прокомментировал сообщение, что может выступить в квалификации .

Испанец дисквалифицирован до 8 января 2023-го, а квалификация стартует 9-го. При этом во время дисквалификации он не может заявляться на турниры.

«Вердаско? Я думал, он еще дисквалифицирован», – написал Кириос.

Вердаско отстранили за лекарство от СДВГ. Его называют «легальным допингом» и говорят, что на нем сидит половина топ-100

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