Шварцман о победе Аргентины на ЧМ: «Я один из 47 миллионов, которые вечно будут благодарить этих ребят за то счастье, которое они подарили»

Теги Сборная Аргентины по футболу ATP ЧМ-2022 Диего Шварцман Теннис

Диего Шварцман отреагировал на победу Аргентины на чемпионате мира по футболу.

«Как вы убедите меня, что чудес не существует? Я один из 47 миллионов, которые вечно будут благодарить этих ребят за то счастье, которое они сегодня подарили. Мы долго этого ждали. Какое безумие ждет их на родине. Они навсегда останутся легендами. Спасибо игрокам и всем причастным к этой победе❤️🇦🇷❤️», – написал Шварцман в инстаграме.

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да

Аргентина – 3-кратный чемпион мира! Ждали этого 36 лет

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные