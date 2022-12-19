Шварцман о победе Аргентины на ЧМ: «Я один из 47 миллионов, которые вечно будут благодарить этих ребят за то счастье, которое они подарили»

Диего Шварцман отреагировал на победу Аргентины на чемпионате мира по футболу.

«Как вы убедите меня, что чудес не существует? Я один из 47 миллионов, которые вечно будут благодарить этих ребят за то счастье, которое они сегодня подарили. Мы долго этого ждали. Какое безумие ждет их на родине. Они навсегда останутся легендами. Спасибо игрокам и всем причастным к этой победе❤️🇦🇷❤️», – написал Шварцман в инстаграме.

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