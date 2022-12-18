Руне о том, как преодолел 7-матчевую серию поражений: «Продолжать верить – это самое важное. Я очень мотивирован, что бы ни случилось, и это мне тоже помогает»

11-я ракетка мира рассказал, как ощущал себя во время семиматчевой серии поражений, которую провел после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

«Конечно, было тяжело. Когда проигрываешь несколько матчей подряд, нужно это наверстать и подумать о целях, которых хочешь достичь. Но мне кажется, что в каком-то смысле это нормально. Иногда после взлетов случаются падения. Нужно с этим смириться, потому что это спорт. Любой может победить любого, так что нужно просто с этим смириться и продолжать верить.

Продолжать верить – это самое важное. Это помогало мне двигаться вперед. Я в принципе очень мотивирован, что бы ни случилось, и это мне тоже помогает.

Было неприятно. Я как бы сказал себе: «Я должен сохранять мотивацию и вернуться к тренировкам». Когда я это сделал, поскольку очень люблю теннис, то был просто супермотивирован, а потом порадовался началу американской серии, и там у меня снова все немного наладилось».

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