Рууд получил награду ATP за спортивное поведение и честную игру. С 2004-го ее вручали только Федереру и Надалю

Третья ракетка мира получил награду за спортивное поведение и честную игру.

С 2004 года этот приз вручали только (13 раз) или (5 раз, в том числе последние четыре года).

Помимо Рууда, в числе номинантов были Надаль, , и .

Мужской теннис и женский – это вообще один спорт? Разбираемся в главных различиях и разрушаем мифы

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