Рууд получил награду ATP за спортивное поведение и честную игру. С 2004-го ее вручали только Федереру и Надалю
Третья ракетка мира Каспер Рууд получил награду Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру.
С 2004 года этот приз вручали только Роджеру Федереру (13 раз) или Рафаэлю Надалю (5 раз, в том числе последние четыре года).
Помимо Рууда, в числе номинантов были Надаль, Карлос Алькарас, Феликс Оже-Альяссим и Фрэнсис Тиафу.
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