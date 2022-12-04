Диана Шнайдер: «В IMG мне сказали: «Извините, сейчас с русскими игроками мы не будем ничего заключать»

18-летняя рассказала о проблемах из-за российского гражданства.

– Если у тебя хороший агент, то чаще предоставляют wild card на турниры, где ты можешь легко заработать очки. Для русских нет таких возможностей.

Тяжело найти такого агента, кто предоставит тебе хорошие контракты. Даже если сравнивать форму: российскому игроку пришлют комплект из прошлогодней коллекции и в небольшом количестве. Европейцам – все новое и три коробки. А по рейтингу российский игрок будет стоять выше.

– У вас есть контракты?

– Нет, не было.

– А пиар-агент?

– Был. Я рассматривала такой вариант с IMG. Мне сказали: «Извините, сейчас в данной ситуации с русскими игроками мы не будем ничего заключать».

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