Тиафу о полуфинале US Open против Алькараса: «Если честно, хорошо, что я не выиграл. Я стал еще голоднее из-за поражения, поэтому цель на 2023-й – пересечь этот рубеж»

19-я ракетка мира высказался о том, как изменилась его жизнь после выхода в полуфинал .

«Да, для меня это многое изменило. Я думаю, что лучшее в спорте – это разнообразие. Многие люди не увлекались теннисом и стали его поклонниками, это было очень здорово. Я тусовался с людьми, с которыми никогда не думал, что буду тусоваться, ходил на мероприятия, сидел рядом с людьми, с которыми никогда не думал, что буду сидеть рядом, и они были рады со мной познакомиться. И это было странно.

Мои родители и все, кто меня окружал, говорили, что нужно сосредоточиться на главном, потому что все это закончится, если я не буду выигрывать теннисные матчи. Поэтому здорово увидеть часть того, что может с тобой произойти, если будешь успешно делать свою работу».

Также американец поделился эмоциями от пятисетового полуфинала против .

«Против Алькараса я провел один из лучших матчей в жизни. Мы оба выложились по полной. Я отыграл матчболы, отдал все силы. Это было тяжело, потому что я думал, что у меня получится, но, если честно, хорошо, что я не выиграл. После такой реакции и приглашений, которые я получил, хотя не выиграл, я стал еще голоднее из-за поражения, поэтому цель на 2023 год – пересечь этот рубеж».

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