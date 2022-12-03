Янко Типсаревич: «Единственный, кто может обыграть Джоковича в его лучшей форме, – это Медведев»

Бывшая восьмая ракетка мира высказался о соперничестве с молодым поколением игроков.

«По-моему мнению, во-первых, Новак Джокович – лучший теннисист всех времен и, во-вторых, лучший в этом году. Проблема, c которой он столкнулся из-за того, что принял решение не вакцинироваться, не помешала ему: он выиграл шесть или семь турниров (на самом деле пять – Sports.ru) и финишировал в 2022-м в топ-5. Для меня он до сих пор лучший теннисист мира.

Я не хочу подставлять остальных – Алькараса, Циципаса, Рублева или кого-либо еще – но, по-моему мнению, единственный игрок, кто может обыграть Новака в его лучших физических кондициях и при его лучшей игре – это, очевидно, Даниил. Если Новак играет в свой лучший теннис, я до сих пор не вижу кого-то из молодых игроков, кто может обыграть его именно в пятисетовом формате», – цитирует серба «Чемпионат».

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