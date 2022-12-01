«Чувак, ты пишешь в твиттере всякие безумные вещи, но это просто нечто!» Циципаса раскритиковали за слова о феминизме

Четвертая ракетка мира высказался о феминизме.

Грек отреагировал на мартовский твит предпринимателя Имана Гаджи. Гаджи написал, что «современный феминизм учит женщин ненавидеть мужчин. Ненавидеть женщин, которые гордятся тем, что они женщины. И заставляет мужчин стыдиться, что они мужчины».

«На мой взгляд, все люди равны и должны быть равны для всех. Независимо от происхождения, пола, религии, этнической или расовой принадлежности. Современный феминизм превратился из гендерного равенства в культ возмущения, направленный на унижение мужчин. Разве это справедливо?» – написал Циципас.

К нему обратилась спортивная журналистка Кэтрин Уитакер: «Привет, Стефанос, я современная феминистка. Просто интересно, на чем основывается эта оценка? Как ты познакомился с женским восприятием жизни/мира? Каково твое понимание патриархата? С радостью обсужу в любое время».

Циципас ответил: «Я основываюсь на личном опыте и общении. Я получил представление об этой теме, расспросив подруг и знакомых. Я не верю в патриархат. Равенство и единство – вот решение всех проблем».

Циципаса стали активно критиковать за эти слова. Уитакер написала: «Похоже, ты уже все понял, так что не буду мешать. Жаль только, что у меня нет привилегии не верить в патриархат».

Бывшая первая ракетка мира в паре Ренне Стаббс написала: «Ах, простите?! Откуда тебе знать, через что ежедневно проходят женщины?! Хотел бы ты сейчас поговорить с иранской женщиной?! Чувак, ты пишешь в твиттере всякие безумные вещи, но это просто нечто!!! Ты понимаешь, насколько женщины до сих пор неравноправны в этом мире?»

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