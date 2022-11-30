Гендиректор турнира в Петербурге: «Приехавшие показали, что спорт предназначен для строительства мостов между людьми и странами, а не для их разрушения»

Александр Медведев рассказал, трудно ли было договариваться с иностранными игроками об участии в выставочном турнире в Санкт-Петербурге. Сегодня организаторы объявили состав участников соревнований, которые пройдут 1-4 декабря.

«Те, кто приехал, своим примером показывают и доказывают, что спорт, в данном случае теннис, предназначен для строительства мостов между людьми и странами, а не для их разрушения. Не буду скрывать – кто‑то не приехал. Но я очень рад, что у нас сыграют очень хорошие, перспективные, сильные теннисисты, включая капитанов команд.

Это будет особый турнир. Он не повторяет модель Кубка Хопмана, хотя многое оттуда взято. Думаю, у нас все соскучились по большому теннису. Ведь лицензия St. Petersburg Open «переехала» в Казахстан, а St. Petersburg Ladies Trophy, скорее всего, не состоится. Поэтому мы решили провести такой выставочный турнир, на котором будет очень интересно», – цитирует гендиректора соревнований «Матч ТВ».

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