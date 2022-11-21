Каспер Рууд: «Думаю, в следующем году за мной будут пристально наблюдать. С этим придется смириться»

Каспер Рууд рассказал, как планирует справляться с высокими ожиданиями в новом сезоне.

«Всегда здорово начинать Новый год в Австралии. Конечно, психологически хочется сразу показать хороший результат, но при этом понимаешь, что это только начало долгого сезона.

Я думаю, одна из главных целей для меня на следующий год – постараться провести его без особых травм, хоть это и будет нелегко. В начале этого года их было несколько, и тогда меня это ненадолго вывело из игры, я не смог выступить на Australian Open.

Думаю, в следующем году за мной будут пристально наблюдать. С этим придется смириться – посмотрим, как все сложится.

Я не играю в теннис, чтобы обо мне хорошо отзывались журналисты и чтобы писали только о моих победах. Я играю, потому что люблю соревноваться, люблю идти к победе. Это то, на чем мне нужно концентрироваться.

Что бы обо мне ни писали, это не будет сидеть у меня в голове. Я буду концентрироваться на матчах, которые мне предстоят.

Когда начинаешь сезон в Австралии, ты понимаешь, что дальше будут разыграны десятки тысяч очков, что если все будет хорошо, сыграешь 80-90 матчей. Это как начало марафона, и это очень мотивирует».

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