Рууд о контактах с королевской семьей Норвегии: «Уверен, что король найдет мой телефон, если захочет»
Третья ракетка мира Каспер Рууд рассказал, общался ли с королевской семьей Норвегии.
– Не напрямую. Но я знаю, что наследные принц и принцесса были на финале «Ролан Гаррос». Было большой честью сыграть перед ними.
И меня приглашали на некоторые мероприятия в королевском замке – наверное, это так называется.
– Дворце.
– Дворце (смех).
Дочери наследного принца и принцессы летом исполнилось 18, меня приглашали. Я не смог прийти.
Теннис слишком хаотичный, мы постоянно путешествуем. К сожалению, я не смог прийти. Тяжело отказывать, когда тебя приглашают на такие мероприятия.
Со мной по-разному выходили на связь – но пока не король. Я знаю, что он отличный парень. Очень любит парусный спорт. Уверен, что и за другими видами он следит.
И я уверен, что он найдет мой телефон, если захочет (улыбается).
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