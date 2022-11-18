Рууд о контактах с королевской семьей Норвегии: «Уверен, что король найдет мой телефон, если захочет»

Третья ракетка мира рассказал, общался ли с королевской семьей Норвегии.

– Не напрямую. Но я знаю, что наследные принц и принцесса были на финале . Было большой честью сыграть перед ними.

И меня приглашали на некоторые мероприятия в королевском замке – наверное, это так называется.

– Дворце.

– Дворце (смех).

Дочери наследного принца и принцессы летом исполнилось 18, меня приглашали. Я не смог прийти.

Теннис слишком хаотичный, мы постоянно путешествуем. К сожалению, я не смог прийти. Тяжело отказывать, когда тебя приглашают на такие мероприятия.

Со мной по-разному выходили на связь – но пока не король. Я знаю, что он отличный парень. Очень любит парусный спорт. Уверен, что и за другими видами он следит.

И я уверен, что он найдет мой телефон, если захочет (улыбается).

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