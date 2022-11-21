Алькарас, Оже-Альяссим и Фриц впервые закончили сезон в топ-10, с прошлого года в десятке остались семь игроков
№1 Карлос Алькарас, №6 Феликс Оже-Альяссим и №9 Тэйлор Фриц впервые закончили сезон в топ-10.
По сравнению с прошлым рейтингом на конец сезона в десятке остались:
- Рафаэль Надаль (был №6 – стал №2);
- Каспер Рууд (был №8 – стал №3);
- Стефанос Циципас (был и остался №4);
- Новак Джокович (был №1 – стал №5);
- Даниил Медведев (был №2 – стал №7);
- Андрей Рублев (был №5 – стал №8);
- Хуберт Хуркач (был №9 – стал №10).
Александр Зверев, Маттео Берреттини и Янник Синнер по ходу сезона выпали из топ-10.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии