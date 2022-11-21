Алькарас, Оже-Альяссим и Фриц впервые закончили сезон в топ-10, с прошлого года в десятке остались семь игроков

Теги рейтинги ATP Тэйлор Фриц Феликс Оже-Альяссим Карлос Алькарас Теннис

№1 Карлос Алькарас, №6 Феликс Оже-Альяссим и №9 Тэйлор Фриц впервые закончили сезон в топ-10.

По сравнению с прошлым рейтингом на конец сезона в десятке остались:

Александр Зверев, Маттео Берреттини и Янник Синнер по ходу сезона выпали из топ-10.

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