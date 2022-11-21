Рейтинг ATP. Джокович вернулся в топ-5, Медведев опустился на седьмую строчку, Руне выпал из топ-10

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Каспер Рууд Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

По итогам итогового турнира Карлос Алькарас сохранил первую строчку рейтинга.

Чемпион итогового Новак Джокович вернулся в топ-5, финалист Каспер Рууд – в топ-3.

Даниил Медведев опустился на седьмое место, Андрей Рублев – на восьмое.

Хольгер Руне выпал из топ-10, потому что у него сгорели очки за прошлогодний полуфинал «Челленджера» в Пау.

FedEx ATP Rankings

Положение на 21 ноября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 6820
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 6020
3 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 5820
4 (3) Стефанос Циципас (Греция) 5550
5 (8) Новак Джокович (Сербия) 4820
6 (6) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 4195
7 (5) Даниил Медведев (Россия) 4065
8 (7) Андрей Рублев (Россия) 3930
9 (9) Тэйлор Фриц (США) 3355
10 (11) Хуберт Хуркач (Польша) 2905
11 (10) Хольгер Руне (Дания) 2888
12 (12) Александр Зверев (Германия) 2700
20 (20) Карен Хачанов (Россия) 1990
43 (40) Себастьян Баес (Аргентина) 987
59 (59) Аслан Карацев (Россия) 795
89 (90) Роман Сафиуллин (Россия) 606
97 (108) Бен Шелтон (США) 584
99 (98) Павел Котов (Россия) 570
100 (115) Вашек Поспишил (Канада) 570

 

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