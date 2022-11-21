Рейтинг ATP. Джокович вернулся в топ-5, Медведев опустился на седьмую строчку, Руне выпал из топ-10

По итогам итогового турнира Карлос Алькарас сохранил первую строчку рейтинга.

Чемпион итогового Новак Джокович вернулся в топ-5, финалист Каспер Рууд – в топ-3.

Даниил Медведев опустился на седьмое место, Андрей Рублев – на восьмое.

Хольгер Руне выпал из топ-10, потому что у него сгорели очки за прошлогодний полуфинал «Челленджера» в Пау.

FedEx ATP Rankings

Положение на 21 ноября 2022

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