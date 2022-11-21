Рейтинг ATP. Джокович вернулся в топ-5, Медведев опустился на седьмую строчку, Руне выпал из топ-10
По итогам итогового турнира Карлос Алькарас сохранил первую строчку рейтинга.
Чемпион итогового Новак Джокович вернулся в топ-5, финалист Каспер Рууд – в топ-3.
Даниил Медведев опустился на седьмое место, Андрей Рублев – на восьмое.
Хольгер Руне выпал из топ-10, потому что у него сгорели очки за прошлогодний полуфинал «Челленджера» в Пау.
FedEx ATP Rankings
Положение на 21 ноября 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6820
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|6020
|3 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5820
|4 (3)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5550
|5 (8)
|Новак Джокович (Сербия)
|4820
|6 (6)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|4195
|7 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|4065
|8 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|3930
|9 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3355
|10 (11)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|2905
|11 (10)
|Хольгер Руне (Дания)
|2888
|12 (12)
|Александр Зверев (Германия)
|2700
|20 (20)
|Карен Хачанов (Россия)
|1990
|43 (40)
|Себастьян Баес (Аргентина)
|987
|59 (59)
|Аслан Карацев (Россия)
|795
|89 (90)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|606
|97 (108)
|Бен Шелтон (США)
|584
|99 (98)
|Павел Котов (Россия)
|570
|100 (115)
|Вашек Поспишил (Канада)
|570
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