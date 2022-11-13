Каспер Рууд: «Немного неожиданно, что Руне добился таких результатов. Но сейчас практически любой может победить любого, и так интереснее»
Четвертая ракетка мира Каспер Рууд высказался о прогрессе 19-летних Хольгера Руне и Карлоса Алькараса.
«Руне и Карлос – ровесники. Классно, что они сейчас борются за крупнейшие титулы и их выигрывают. Это очень впечатляет.
Конечно, немного неожиданно, что он [Руне] добился таких результатов. Но я считаю, что практически любой может победить любого, и так интереснее.
Просто общий уровень тенниса, возможно, вырос во всех аспектах, и все больше игроков могут составить конкуренцию лучшим в мире, это здорово, и результаты будут более неожиданные.
Приятно видеть, что они с Карлосом поднялись в топ и показали миру, что они здесь, они голодны до побед и готовы играть.
Возможно, в Париже ему немного повезло, потому что он спас пару матчболов Вавринки и в итоге выиграл турнир.
Это показывает, насколько все плотно в теннисе, и именно поэтому он нам нравится. Вот почему я люблю играть и смотреть матчи.
Он теперь тоже в топ-10, и это отличное завершение года. Мы еще услышим о Хольгере в будущем».
Руне – новая звезда тенниса и очень сложный персонаж. Он много скандалит, но, видимо, будет рулить туром вместе с Алькарасом
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