Каспер Рууд: «Немного неожиданно, что Руне добился таких результатов. Но сейчас практически любой может победить любого, и так интереснее»

Четвертая ракетка мира высказался о прогрессе 19-летних и .

«Руне и Карлос – ровесники. Классно, что они сейчас борются за крупнейшие титулы и их выигрывают. Это очень впечатляет.

Конечно, немного неожиданно, что он [Руне] добился таких результатов. Но я считаю, что практически любой может победить любого, и так интереснее.

Просто общий уровень тенниса, возможно, вырос во всех аспектах, и все больше игроков могут составить конкуренцию лучшим в мире, это здорово, и результаты будут более неожиданные.

Приятно видеть, что они с Карлосом поднялись в топ и показали миру, что они здесь, они голодны до побед и готовы играть.

Возможно, в Париже ему немного повезло, потому что он спас пару матчболов Вавринки и в итоге выиграл турнир.

Это показывает, насколько все плотно в теннисе, и именно поэтому он нам нравится. Вот почему я люблю играть и смотреть матчи.

Он теперь тоже в топ-10, и это отличное завершение года. Мы еще услышим о Хольгере в будущем».

Руне – новая звезда тенниса и очень сложный персонаж. Он много скандалит, но, видимо, будет рулить туром вместе с Алькарасом

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