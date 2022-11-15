Тони Надаль о матче племянника с Оже-Альяссимом: «Не буду аплодировать после розыгрышей, но любой исход не станет для меня трагедией»
Дядя Рафаэля Надаля и тренер Феликса Оже-Альяссима Тони Надаль будет сидеть в ложе канадца во время их матча на итоговом турнире ATP.
На «Ролан Гаррос» он смотрел их матч с трибун, а не из бокса одного из соперников.
«Я буду в ложе Феликса. Этот турнир отличается от «Ролан Гаррос». Там они встретились впервые, и [в Париже] есть нечто особенное.
Здесь – никаких проблем. Я не буду аплодировать после розыгрышей и не скажу, за кого болею, но любой исход матча не станет для меня трагедией».
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