Рейтинг ATP. Руне дебютировал в топ-10, Циципас вернулся в топ-3, Медведев опустился на две позиции, Джокович – на одну

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович рейтинги ATP Андрей Рублев Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

По итогам недели чемпион «Мастерса» в Париже Хольгер Руне поднялся на 10-ю строчку рейтинга ATP.

Полуфиналист Стефанос Циципас вернулся в топ-3, а прошлогодний финалист Даниил Медведев оттуда выпал.

Феликс Оже-Альяссим обновил личный рекорд и стал шестым, Андрей Рублев поднялся на седьмую строчку.

Александр Зверев впервые с 2015-го выпал из десятки.

FedEx ATP Rankings

Положение на 7 ноября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 6820
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 5820
3 (5) Стефанос Циципас (Греция) 5350
4 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 5020
5 (3) Даниил Медведев (Россия) 4065
6 (8) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3995
7 (9) Андрей Рублев (Россия) 3530
8 (7) Новак Джокович (Сербия) 3320
9 (11) Тэйлор Фриц (США) 2955
10 (18) Хольгер Руне (Дания) 2911
11 (10) Хуберт Хуркач (Польша) 2905
12 (6) Александр Зверев (Германия) 2700
15 (12) Янник Синнер (Италия) 2410
19 (21) Фрэнсис Тиафу (США) 2090
20 (19) Карен Хачанов (Россия) 1990
51 (64) Корентен Муте (Франция) 892
60 (58) Аслан Карацев (Россия) 795
91 (92) Роман Сафиуллин (Россия) 606
96 (106) Николоз Басилашвили (Грузия) 575
100 (98) Павел Котов (Россия) 564
102 (100) Доминик Тим (Австрия) 561

 

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