Рейтинг ATP. Руне дебютировал в топ-10, Циципас вернулся в топ-3, Медведев опустился на две позиции, Джокович – на одну

По итогам недели чемпион «Мастерса» в Париже Хольгер Руне поднялся на 10-ю строчку рейтинга ATP.

Полуфиналист Стефанос Циципас вернулся в топ-3, а прошлогодний финалист Даниил Медведев оттуда выпал.

Феликс Оже-Альяссим обновил личный рекорд и стал шестым, Андрей Рублев поднялся на седьмую строчку.

Александр Зверев впервые с 2015-го выпал из десятки.

FedEx ATP Rankings

Положение на 7 ноября 2022

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