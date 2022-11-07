Рейтинг ATP. Руне дебютировал в топ-10, Циципас вернулся в топ-3, Медведев опустился на две позиции, Джокович – на одну
По итогам недели чемпион «Мастерса» в Париже Хольгер Руне поднялся на 10-ю строчку рейтинга ATP.
Полуфиналист Стефанос Циципас вернулся в топ-3, а прошлогодний финалист Даниил Медведев оттуда выпал.
Феликс Оже-Альяссим обновил личный рекорд и стал шестым, Андрей Рублев поднялся на седьмую строчку.
Александр Зверев впервые с 2015-го выпал из десятки.
FedEx ATP Rankings
Положение на 7 ноября 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6820
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|5820
|3 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5350
|4 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5020
|5 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|4065
|6 (8)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3995
|7 (9)
|Андрей Рублев (Россия)
|3530
|8 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|3320
|9 (11)
|Тэйлор Фриц (США)
|2955
|10 (18)
|Хольгер Руне (Дания)
|2911
|11 (10)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|2905
|12 (6)
|Александр Зверев (Германия)
|2700
|15 (12)
|Янник Синнер (Италия)
|2410
|19 (21)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|2090
|20 (19)
|Карен Хачанов (Россия)
|1990
|51 (64)
|Корентен Муте (Франция)
|892
|60 (58)
|Аслан Карацев (Россия)
|795
|91 (92)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|606
|96 (106)
|Николоз Басилашвили (Грузия)
|575
|100 (98)
|Павел Котов (Россия)
|564
|102 (100)
|Доминик Тим (Австрия)
|561
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