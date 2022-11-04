Стефанос Циципас: «После операции у меня не было особых ожиданий на 2022-й»

прокомментировал то, как для него складывается сезон-2022. Грек вышел в полуфинал , семь финалов , взял два титула, выиграл больше всех матчей в туре, а в понедельник вернется в топ-3.

«Он получился лучше, чем я предполагал. Потому что в прошлом году я перенес операцию, в конце ноября – во время итогового турнира.

Поэтому у меня не было особых ожиданий на 2022-й. Я думал, это будет обычный год, что я буду залечивать руку и постепенно возвращаться к своей игре. Но в итоге все получилось намного лучше, чем я ожидал.

Я очень доволен».

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