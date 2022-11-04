Надаль с женой выпустили коллекцию парфюма

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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и его жена Мария Франциска выпустили коллекцию парфюма. Это коллаборация с парфюмерным брендом Henry Jacques.

Коллекция называется «При всей близости» (In All Intimacy). В нее входят три аромата: один отражает публичную сторону жизни Надаля, второй – частную, а третий разработала его супруга, и он должен дополнять первые два. 

На сайте Henry Jacques парфюм Надаля продается по 1170 долларов.

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