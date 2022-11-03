Надаль о том, что упустил в матче с Полом сет и брейк: «Я не заслужил победу, раз так плохо сыграл в решающий момент»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» поделился эмоциями после поражения от во втором круге «Мастерса» в Париже (6:3, 6:7, 1:6).

– Все в порядке. Нужно отдать должное Томми. Такое иногда случается, но ничего страшного. Он играл агрессивно, ему удавалось много отличных ударов. У меня были шансы во втором сете, когда я вел с брейком. Тогда я провел ужасный гейм. Я не заслужил победу, раз так плохо сыграл в решающий момент.

До этого момента все было нормально, матч хорошо для меня складывался. С учетом, что это мой первый матч за последнее время. А на этом покрытии нельзя ошибаться на подаче.

– Вы провели первый матч после пары на Кубке Лэйвера. Вы отвлеклись от событий последних недель? Изменились ли ваши ощущения?

– Безусловно, за последние пару месяцев произошло много событий. Мы всегда готовы искать оправдания, но в итоге все одно и то же: играешь хорошо – выигрываешь, плохо – проигрываешь. И, резюмируя сегодняшний матч, в какие-то моменты я играл неплохо.

А потом в нужный момент я не сделал что должен был. Вот и все. Он хорошо играл и проводит отличный год.

Нужно отдать ему должное, что он играл с нужной интенсивностью, с хорошей концентрацией и атаковал. Какое-то время мне это тоже удавалось, но потом я не справился.

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