Касаткина о том, что ей нужно, чтобы выйти в 1/2 итогового: «Не знаю. Выиграть, наверное. Не имеет значения как»
Дарья Касаткина рассказала, что ей нужно сделать, чтобы выйти в полуфинал итогового турнира WTA. За место в 1/2 она сыграет с Каролин Гарсия.
«Я не знаю (смеется). Выиграть, наверное. Не имеет значения как.
Будет тяжело. Она очень агрессивная – вы видели, где она принимает любую подачу. Ее не волнует, с кем она играет, прием всегда очень агрессивный. Она всегда старается как можно быстрее завершить розыгрыш.
Будет тяжело, она хочет победить не меньше меня.
Вообще групповая система довольно интересная. Я проиграла первый матч и чувствовала, что турнир кончился – но это не так. Мне нужно было тренироваться с энтузиазмом и мотивацией – и это было странно.
Интересно, что есть еще один шанс. И даже если проиграешь два матча, все равно может быть шанс. Для меня это безумие.
Но здорово, что последний турнир сезона проходит вот так».
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