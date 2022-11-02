Мама Руне о критике от Вавринки: «Трудно представить, что такой спортсмен мог проявить себя человеком, который не умеет проигрывать»

Мама Хольгера Руне прокомментировала критику со стороны . Анеке Руне ответила на вопрос о том, что швейцарец после их матча в посоветовал ее сыну «не вести себя как ребенок».

«Трудно представить, что такой спортсмен, как Стэн, мог такое сказать. Мог внезапно проявить себя человеком, который не умеет проигрывать.

Хольгер упомянул только то, что он пожелал ему удачи с учетом результатов последних турниров».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе