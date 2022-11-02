Мама Руне о критике от Вавринки: «Трудно представить, что такой спортсмен мог проявить себя человеком, который не умеет проигрывать»

Теги происшествия ATP Стэн Вавринка Rolex Paris Masters Хольгер Руне Теннис

Мама Хольгера Руне прокомментировала критику со стороны Стэна Вавринки. Анеке Руне ответила на вопрос о том, что швейцарец после их матча в Париже посоветовал ее сыну «не вести себя как ребенок».

«Трудно представить, что такой спортсмен, как Стэн, мог такое сказать. Мог внезапно проявить себя человеком, который не умеет проигрывать.

Хольгер упомянул только то, что он пожелал ему удачи с учетом результатов последних турниров».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные