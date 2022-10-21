Тим о самой высокорейтинговой победе с 2020-го: «Очень рад, что снова попадаю в такие напряженные ситуации»

Доминик Тим прокомментировал победу над Хубертом Хуркачем в четвертьфинале в Антверпене. Австриец обыграл самого высокорейтингового соперника с 2020 года.

«Эта победа особенно невероятна, потому что это моя первая победа над почти игроком топ-10 после моего возвращения в тур. Отличная атмосфера, отличный матч.

Когда играешь в зале с соперником, который так хорошо подает, все решают мелкие детали. Сегодня удача была на моей стороне. Все могло сложиться иначе, и вообще я очень рад, что снова попадаю в такие напряженные ситуации.

Сегодня все сложилось в мою пользу, и я должен этим наслаждаться», – сказал Тим в интервью на корте.

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