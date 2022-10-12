Руне до конца сезона будет работать с Муратоглу
19-летний датчанин Хольгер Руне объявил о том, что в его команду вошел тренер Патрик Муратоглу. Руне написал, что будет работать с французом до конца года.
Муратоглу – тренер досрочно завершившей сезон Симоны Халеп, а Руне с юниорских времен занимается в его академии.
По поводу полноценного сотрудничества с Руне француз написал: «Пока Симона восстанавливается, она посоветовала мне искать новое сотрудничество. Я очень рад поработать с Хольгером. У нас была особая связь с первой встречи, когда ему было всего 13 лет».
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