Циципас о финале Астаны против Джоковича или Медведева: «Я могу выходить к сетке. Один из этих ребят тоже может, а второй – не особо»

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас, в полуфинале турнира в Астане обыгравший Андрея Рублева 4:6, 6:4, 6:3, оценил выступление.

«В конце моя концентрация взлетела до небес, я был в моменте и каждый розыгрыш проводил как отдельный. В последних трех геймах я был буквально в зоне, и это позволило мне хорошо читать игру и принесло победу».

24-летний грек вышел в шестой финал в сезоне, а также девятый в карьере – на уровне ATP 500. Все восемь предыдущих он проиграл.

«Готовиться буду так же, как и к любому матчу. Не повезло проиграть все предыдущие на этом уровне, но в двух-трех я был очень близок к победе: помню, в одном был брейк-пойнт в последнем гейме, в другом я подавал на матч. Не сказал бы, что в каком-то из тех финалов меня зажало. В целом, я по-прежнему рад выйти в финал и не чувствую никакого давления. До финалов доходят лучшие игроки недели, и для меня это дополнительная мотивация выйти и показать свой лучший теннис».

За десятый титул в карьере Циципас сыграет с победителем матча Новака Джоковича и Даниила Медведева.

«Большую роль сыграет мое движение. На задней линии я могу конкурировать с ними обоими, а еще я могу выходить к сетке. Один из этих ребят тоже может, а вот второй – не особо. Главное будет стабильно подавать, вести розыгрыши, входить в корт».

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